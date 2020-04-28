29 апреля ориентировочно с 21.50 в центре Минска и некоторых других районах города будут введены ограничения движения всех видов транспорта.

Это связано с подготовкой военного парада в честь 75-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. В механизированной колонне планируется задействовать 185 единиц техники, которые растянутся на 2 километра.

По маршруту движения колонны ограничения будут действовать, как предполагается, до половины первого ночи 30 апреля.

О том, как в это время будет работать общественный транспорт, подробно сообщает на своем интернет-сайте государственное предприятие «Столичный транспорт и связь».