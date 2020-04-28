С 29 апреля ОАО «БПС-Сбербанк» снова начинает оформление, переоформление, замену, выдачу платежных карт.

Эти операции были приостановлены в связи с переходом финансового учреждения на собственный локальный процессинговый центр.

«Нам потребовался всего один год для того, чтобы внедрить новый процессинговый центр, включая построение инфраструктуры, сертификации в платежных системах и интеграции с системами банка», – цитирует пресс-служба БПС-Сбербанка председателя его правления Игоря Меркулова, который также отметил, что переход на новый процессинг прошел успешно.

Имеющиеся на руках карточки без больших проблем для клиентов заработали в новых реалиях. Они были недоступны лишь в ночь на 27 апреля.