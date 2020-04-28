Глобальный годовой прогноз температуры окружающей среды обещает жаркий 2020 год. Это вытекает из расчетов Национального центра климатической информации в США.

Специалисты центра, базируясь на всеобъемлющих океанических, атмосферных и геофизических данных, а также на текущих аномалиях и исторических годовых показаниях температуры окружающей среды, предполагают в качестве прогноза высокую вероятность того, что 2020 год может стать самым жарким за последние 10 лет.

По их расчетам, у этого года также высок шанс стать вообще самым жарким за историю метеонаблюдений – 74.67%.

Вероятность развития событий по предсказанному сценарию довольно велика, если учесть, что январь в этом году был самым теплым в обозреваемом прошлом. В феврале в Антарктиде была зафиксирована температура более 20 градусов по Цельсию (°С). В Восточной Европе в первом квартале температура воздуха была на 3°С выше среднестатистической. 26 апреля в Гренландии был зафиксирован температурный рекорд месяца – 6°С.

Однако не стоит забывать, что это лишь прогноз. А прогнозы имеют свойство не сбываться. Природа любит преподносить сюрпризы.