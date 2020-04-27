Мировые средства массовой информации опровергают появившуюся ранее информацию о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ссылка делается на советника президента Южной Кореи Мун Чжо Ина, который заявил об этом в эфире телеканала CNN. Соответствующее заявление сделали и официальные лица Северной Кореи. Якобы Ким Чен Ын жив и здоров и находится на курорте в городе Вонсане на юго-востоке страны с 13 апреля.

Слухи о недомогании руководителя КНДР возникли после того, как он не присутствовал 15 апреля на праздновании дня рождения Ким Ир Сена, своего деда и основателя северокорейского государства.