Как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля Беларуси, акценты контрольной (надзорной) деятельности в 2019 году были смещены на профилактику, а добросовестным субъектам хозяйствования обеспечено невмешательство в их работу.

За обозначенный период проведено 8,8 тыс. проверок. Это почти в 7 раз меньше, чем в 2017 году. Причем в прошлом году 6,1 тыс. проверок (70%) были выборочными, о проведении которых проверяемые субъекты уведомлялись заранее. В 2018-м действовал мораторий на проведение выборочных проверок.

Формы и методы работы контролеров изменились после вступления в силу Указа президента Республики Беларусь № 376 от 16 октября 2017 года «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности». Этот документ был издан в целях минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.

Более трети выборочных проверок (38%) проведено органами Министерства по чрезвычайным ситуациям, 18% – Министерства труда и социальной защиты, по 8% – инспекциями Госстандарта и Министерства по налогам и сборам, менее 7% составили проверки органов Министерства финансов, 5% – территориальных органов Министерства природы и окружающей среды. Органами Комитета госконтроля проведено около 2% выборочных проверок.