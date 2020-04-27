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Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 6-го тура в сильнейшем дивизионе.

Cмолевичи — Динамо-Минск 1:3

Голы: 0:1 — Бахар, 7; 0:2 — Шикавка (п), 40; 0:3 — Шикавка, 70; 1:3 — Горопевшек (аг), 72.

Неман — РЦОР-БГУ 3:0

Голы: 1:0 — Кадимян, 66; 2:0 — Забелин, 72; 3:0 — Забелин, 82.

Славия-Мозырь — Минск 1:3

Голы: 0:1 — Грибовский, 30; 0:2 — Яроцкий, 46; 1:2 — Жук, 79; 1:3 — Васильев, 83.

Городея — БАТЭ 0:2

Голы: 0:1 — Драгун, 73; 0:2 — Сарока, 90+3.

Динамо-Брест — Шахтер 0:2

Голы: 0:1 — Витус (аг), 26; 0:2 — Лисакович, 67.

Слуцк — Белшина 3:2

Голы: 1:0 — Мухаммед, 20; 2:0 — Сердюк, 35; 2:1 — Ковель, 44; 2:2 — Бордуков, 52; 3:2 — Мухаммед, 87.

Торпедо-БелАЗ — Рух 0:0

Ислочь — Витебск 2:0 

Голы: 1:0 — Комаровский (п), 37; 2:0 — Янсане, 55.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

N    ЭМБЛЕМА И НАЗВАНИЕ КЛУБА иг-
ры		 В Н П   мячи оч-
ки
1 Чемпион терпит третье поражение Слуцк 6 4 1 1 12-8 13
2 Чемпион терпит третье поражение Ислочь 6 4 0 2 9-7 12
3 Чемпион терпит третье поражение Торпедо-БелАЗ 6 3 2 1 4-2 11
4 Чемпион терпит третье поражение БАТЭ 6 3 1 2 8-5 10
5 Витебск 6 3 1 2 4-5 10
6 Чемпион терпит третье поражение Динамо-Минск 6 3 0 3 9-6 9
7 Чемпион терпит третье поражение Минск 6 3 0 3 9-10 9
8 Чемпион терпит третье поражение РЦОР БГУ 6 3 0 3 6-7 9
9 Чемпион терпит третье поражение Городея 6 3 0 3 3-5 9
10 Чемпион терпит третье поражение Шахтер 6 2 2 2 5-3 8
11 Чемпион терпит третье поражение Неман 6 2 2 2 6-4 8
12 Чемпион терпит третье поражение Рух 6 2 2 2 2-2 8
13 Чемпион терпит третье поражение Динамо-Брест 6 2 1 3 6-7 7
14 Чемпион терпит третье поражение Славия-Мозырь 6 2 1 3 7-10 7
15 Чемпион терпит третье поражение Смолевичи 6 0 3 3 3-7 3
16 Чемпион терпит третье поражение Белшина 6 0 2 4 5-10 2

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