Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 6-го тура в сильнейшем дивизионе.
Голы: 0:1 — Бахар, 7; 0:2 — Шикавка (п), 40; 0:3 — Шикавка, 70; 1:3 — Горопевшек (аг), 72.
Голы: 1:0 — Кадимян, 66; 2:0 — Забелин, 72; 3:0 — Забелин, 82.
Голы: 0:1 — Грибовский, 30; 0:2 — Яроцкий, 46; 1:2 — Жук, 79; 1:3 — Васильев, 83.
Голы: 0:1 — Драгун, 73; 0:2 — Сарока, 90+3.
Голы: 0:1 — Витус (аг), 26; 0:2 — Лисакович, 67.
Голы: 1:0 — Мухаммед, 20; 2:0 — Сердюк, 35; 2:1 — Ковель, 44; 2:2 — Бордуков, 52; 3:2 — Мухаммед, 87.
Голы: 1:0 — Комаровский (п), 37; 2:0 — Янсане, 55.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|N
|ЭМБЛЕМА И НАЗВАНИЕ КЛУБА
|иг-
ры
|В
|Н
|П
|мячи
|оч-
ки
|1
|Слуцк
|6
|4
|1
|1
|12-8
|13
|2
|Ислочь
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|3
|Торпедо-БелАЗ
|6
|3
|2
|1
|4-2
|11
|4
|БАТЭ
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|5
|Витебск
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|6
|Динамо-Минск
|6
|3
|0
|3
|9-6
|9
|7
|Минск
|6
|3
|0
|3
|9-10
|9
|8
|РЦОР БГУ
|6
|3
|0
|3
|6-7
|9
|9
|Городея
|6
|3
|0
|3
|3-5
|9
|10
|Шахтер
|6
|2
|2
|2
|5-3
|8
|11
|Неман
|6
|2
|2
|2
|6-4
|8
|12
|Рух
|6
|2
|2
|2
|2-2
|8
|13
|Динамо-Брест
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|14
|Славия-Мозырь
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|15
|Смолевичи
|6
|0
|3
|3
|3-7
|3
|16
|Белшина
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2