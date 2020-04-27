Среди студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ), проживавших в общежитии № 6 в городе Минске, зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом.

Руководством университета было принято решение о переводе студентов из этого общежития на дистанционную форму обучения. Ввели запрет на посещение проживающих. Специалистами санитарно-эпидемиологической службы города был организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведена работа по установлению людей, тесно общавшихся с заболевшими. Учащиеся обследованы врачами студенческой поликлиники.

Так как в общежитии общие душевые, санитарные узлы, кухни, обеспечить там полную самоизоляцию не представляется возможным. Руководством университета совместно с представителями санитарно-эпидемиологической службы принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие № 17. Здание этого общежития блочного типа и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты.

В общежитии № 17 проходят противоэпидемические мероприятия. На некоторое время введен запрет на посещение студентов и их выход за пределы здания. На первом этаже организована работа медицинского поста. Питание также предполагается организовать централизовано.

По информации из телеграмм канала вуза, администрация БНТУ призывает проживавших до этого в общежитии № 17 и их родителей не паниковать – студенты не останутся без крыши над головой. Учащимся предложено обратиться в студенческий городок для разрешения вопросов по поводу предоставления мест в других общежитиях университета, если по каким-либо причинам им не удалось это сделать ранее.