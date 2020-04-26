26 апреля в Минск прибыл грузовой самолет Boeing 747 с гуманитарным грузом из Китая.

Груз, весом около 50 тонн, для системы здравоохранения нашей страны собирали белорусские и китайские предприятия и организации. Медикаменты были выбраны в соответствии с запросами. Среди прочего – противовирусное средство «Фавипиравир», которое одобрено для лечения COVID-19.

Часть самолета заняла поставка компании Wargaming – 330 тыс. медицинских хирургических масок (респираторов) KN95. Их получат в пользование специалисты системы здравоохранения во всех областях страны.

300 тыс. респираторов доставило этим самолетом в страну РУП «Белмедтехника».

Также прибыли другие средства защиты, лекарственные и дезинфицирующие средства.

Координировало доставку груза Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.