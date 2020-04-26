26 апреля президент Беларуси посетил пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы Гомельской области.

Александр Лукашенко акцентировал внимание сопровождавшего его руководителя региона Геннадия Соловья на то, что о сокращении производства в нынешней неблагоприятной эпидемиологической ситуации не может быть речи: «Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано». Он сказал, что, если здесь будут сидеть и просить денег, никто их не даст, нужно прорабатывать рынки по всем направлениям.

Глава государства предложил рассмотреть идею создания многоотраслевых холдингов в наиболее пострадавших районах: «Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить, поэтому надо сделать ревизию. Это Брагин, Наровля, Хойники. Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать».

Президент говорил о том, что в ближайшее время предстоит определиться, что возможно дополнительно производить в заповедной зоне: «Может, еще одно-два направления придумаем. Или остановимся на существующих трех-четырех. Если мы остановимся на трех-четырех направлениях нашей деятельности, мы поддержим их, и основные чернобыльские средства будем не распылять, а комплексно направлять, чтобы развивать здесь территории. Если еще направления добавим, то и их будем финансировать. Но пришло время очень активно осваивать этот край».

«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное – мы здесь будем жить», – заявил Александр Лукашенко во время общения с жителями Наровлянского района.

Он рассказал о том, что летом, возможно, посетит территории за пределами 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. «Частично я давал согласие свое и распоряжение подписывал по поводу каких-то работ здесь. Например, по лесу мы давно определились, что мы будем перерабатывать лес, что неплохо получается. Когда-то я принимал решение по развитию здесь лесопиления, коневодства, очень много вы занимаетесь пчеловодством. Уже вырисовывается, что мы можем разводить животных в этой заповедной зоне. Про 30 километров пока не говорим. Здесь очень много вы производите лесозаготовок. Лес спелый, его надо вывозить. И слава богу, что мы, перерабатывая лес, получаем чистую продукцию. Приличное количество вы производите здесь меда, абсолютно чистого, никто грязный покупать же не будет», – сказал глава государства собравшимся.

Президент затронул тему строительства железной дороги на юге страны: «Те 120–150 млн долларов США, которые планировались на эту железную дорогу, мы найти сможем. Надо вернуться к этому вопросу. Просчитать экономически и социально. Потому что железная дорога – это жизнь для людей. Я хочу к этому проекту вернуться. То есть мы посмотрим в комплексе все проекты – от земли до железной дороги. Я не говорю, что мы построим или завтра начнем строить железную дорогу. Я хочу посчитать это все и вернуться к тому проекту».

Александр Лукашенко говорил о восстановлении и поддержании в приемлемом состоянии земель, которые когда-то подверглись мелиорации: «У нас проблема удержать эти посевные площади, земли. Природа отвоевывает. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы мы восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота мы не планируем».