Белорусская федерация гандбола, приняв во внимание развитие событий, связанных с распространением коронавируса, решила мужской чемпионат в первом дивизионе завершить.

Итоговые места участников определены исходя из их текущего положения в турнирной таблице. Таким образом в 12-й раз чемпионом страны стал БГК им. Мешкова из Бреста. Второе место – у СКА из Минска, третье – у «Машеки» из Могилева.

В женском чемпионате федерацией решено провести 13 и 17 мая матчи между лидерами – «Гомелем» и «БНТУ–БелАЗ». Однако второй матч может не состояться. Если в первом победу одержат гомельчанки, возглавляющие турнирную таблицу, они станут чемпионками. Третье место останется за «Городнинчанкой».

«Финалы четырех» розыгрышей Кубка Беларуси среди мужских и женских команд решено провести в начале следующего сезона.