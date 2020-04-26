Эта трагедия накрыла Беларусь зловещей тенью на столетия.

В первое время после аварии самую большую опасность представлял быстро распадающийся изотоп йода-131. Через тридцать лет случился полураспад цезия-137, которого более всего распространилось из взорвавшегося 4-го реактора атомной станции. Чтобы его объем уменьшился хотя бы более чем в 1000 раз, нужно 300 лет.

Сейчас и далее самым опасным будет америций-241, дочерний продукт распада изотопа плутония-241. Период полураспада америция-241 — 432,6 года. Он высокотоксичен, концентрируется в верхних слоях почвы. Его высокая подвижность способствует увеличению вероятности попадания этого изотопа в живые организмы.

Последствия случившегося ужасающи. Огромные территории стали непригодны для жизни. Для многих чернобыльских переселенцев старшего поколения нормальная жизнь закончилась в апреле 1986-го. Хотя с годами в силу естественного отбора тех, кто на Радоницу стремится на могилы предков в зоны отчуждения, становится все меньше, их дети, внуки и правнуки своим здоровьем будут расплачиваться за человеческую халатность.

В силу субъективных причин у нас не связывают с чернобыльской катастрофой то, что ежегодно в стране выявляется порядка 50000 случаев рака у людей. Но, как говорится, факт налицо. Беларусь – среди лидеров в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.