24 апреля восемь специалистов борисовского ООО «Пожснаб» вернулись из Казахстана в Беларусь.

Об этом сообщило посольство Беларуси в России по своему телеграмм каналу.

Сотрудники предприятия, выполняя обязательства по договору, оказались в экстремальной ситуации из-за ограничительных мер, предпринятых в связи с коронавирусом.

Усилиями наших дипломатов был согласован транзит белорусских граждан на служебном транспорте от казахстанско-российской до российско-белорусской границы. В пути их сопровождали представители белорусской дипмиссии в России – руководители отделений посольства в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде.