Железнодорожный вокзал станции Орша-Центральная работает в штатном режиме. Каждые четыре часа на вокзале делают влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Протирают все дверные ручки, поручни и горизонтальные поверхности. На входных группах, а также в местах массового скопления людей (залах ожидания, комнатах отдыха, кафе и т. д.) установлены дозаторы.

– Главная задача – не допустить распространение коронавируса и защитить персонал, непосредственно контактирующий с пассажирами, – рассказывает начальник железнодорожного вокзала Кирилл Машарский.

У железнодорожников имеется необходимое количество масок и перчаток с учетом их смены через 2-3 часа. Защитными средствами обеспечены и разъездные кассиры. Совместно с санитарными врачами и медицинскими работниками поликлиники № 5 около медпункта оборудован пост, где перед рабочей сменой или по мере необходимости работникам станции измеряют температуру. Этой услугой бесплатно по желанию могут воспользоваться и пассажиры.

При обнаружении симптомов опасной болезни железнодорожники будут взаимодействовать с медицинскими работниками и санитарными врачами по четко разработанной схеме.

На фото: фельдшер медпункта железнодорожного вокзала Наталья Самусева проводит термометрию.