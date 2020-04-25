Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и германского Института им. Роберта Коха обменялись опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Совместная телеконференция стала новым этапом стратегического сотрудничества для решения актуальных вопросов общественного здравоохранения и эпидемиологического контроля в рамках созданной российско-немецкой платформы по медицинской науке и здравоохранению и подписания договора о сотрудничестве между двумя ведущими эпидемиологическими институтами мира.

Предметом обсуждения стали актуальные вопросы эпидемиологической безопасности двух стран. На повестке дня стояли такие темы, как эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции; опыт России и Германии в организации диагностики и проведении мониторинга за новой коронавирусной инфекцией; подходы к организации противоэпидемических мероприятий в России и Германии.

Участники телеконференции обсудили сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в мире и отметили сравнительно невысокие показатели заболеваемости и смертности в Германии на фоне соседних государств. По словам профессора Андреаса Янсена, заместителя руководителя Центра международной охраны здоровья, руководителя Сотрудничающего центра ВОЗ для Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий, это объясняется введением интенсивной массовой системы тестирования, в том числе и применением серологических исследований, ранним выявлением заболевших и своевременным лечением пациентов, а также наличием хорошо развитой сети отделений интенсивной терапии.

В Германии ведется тщательное наблюдение по двум показателям – учет новых случаев заболеваний и учет коек в отделениях интенсивной терапии. Эти данные подвергаются постоянному мониторингу.

По пути массового тестирования на коронавирусную инфекцию идет и Россия. Массовое тестирование – крайне важное противоэпидемическое мероприятие, цель которого – раннее выявление больных, прежде всего с бессимптомными клиническими формами и носительством, поскольку они представляют наибольшую эпидемиологическую опасность.