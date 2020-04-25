Оригинальные стилизованные фонари установили на мосту через железнодорожные пути на улице Первомайской в Могилеве.

Об этом сообщил радиостанции «Радио Могилев» генеральный директор МГКУП «Управление коммунальных предприятий» Михаил Голушков.

На финальном этапе реконструкции путепровода по обе его стороны смонтировали декоративные светильники. Всего их четыре. Эти яркие элементы оформления придадут мосту неповторимый облик, не похожий на тот, который имеют другие могилевские переправы.

Работы на объекте скоро завершатся. На проезжей части моста уложили верхний слой асфальта. На склонах по-новому обустроят зеленые зоны. На республиканском субботнике, который прошел 25 апреля, здесь высаживали туи и сеяли газонную траву.

Путепровод на улице Первомайской в этом году передадут в эксплуатацию. Но перед этим он пройдет серию испытаний для подтверждения эксплуатационных характеристик.