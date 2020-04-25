25 апреля 2020 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14». Полет корабля к Международной космической станции (МКС) прошел по сверхбыстрой схеме. Чуть более чем через три часа после старта он пристыковался к ней.

Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», данный запуск посвящен 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На ракету-носитель, которая получила название «Ракета Победы», была нанесена специальная символика, соответствующая данной теме.

На борту грузового корабля находится информация, собранная в рамках акции «Бессмертный полк на МКС», которую корпорация организовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Российские корабли серии «Прогресс» используются для доставки на станцию топлива, кислорода, воздуха, питьевой воды и других продуктов. В этот раз было отправлено более двух тонн грузов различного назначения, в том числе контейнеры с питанием, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем, приборы для проведения экспериментов.

На Международной космической станции сейчас работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.