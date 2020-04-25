28 апреля – день поминовения усопших. Православные христиане традиционно стремятся навестить могилы своих родственников.

Накануне на брифинге для журналистов заместитель министра здравоохранения Елена Богдан озвучила позицию ведомства по поводу желаемого поведения белорусов в этот день на фоне складывающейся эпидемиологической обстановки. Рекомендовано не собираться и не устраивать на кладбищах посиделки с пожилыми родственниками, так как у них и так есть хронические болезни, а заболевание, которое можно им привезти (имеется в виду коронавирус), значительно утяжелит их течение.

При появлении первых признаков заболевания обращаться нужно за медицинской помощью, не откладывая это до среды. Несмотря на длинные выходные, учреждения здравоохранения, стационарные и амбулаторные, работают все четыре дня.

Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, также просил верующих воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу.

В православных храмах будут совершаться заупокойные службы, на которые можно передать записки с именами усопших. В большинстве церквей и соборов приниматься они будут в целях санитарной безопасности на улице.

Тем, кто по традиции все же направляется в зоны отчуждения, образовавшиеся после аварии на Чернобыльской АЭС, лучше всего посещать кладбища, находящиеся там, в другие дни, чтобы избежать скопления людей. В этом году с 25 по 28 апреля получения специальных пропусков на это не потребуется.

Тем, кто не откажется от случая пообщаться с разлетевшимися по всему свету после чернобыльской трагедии земляками, рекомендуется строго соблюдать меры санитарной безопасности. Необходимо запастись медицинскими масками и перчатками, без них в зону могут и не пустить.