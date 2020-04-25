Национальный оператор почтовой связи Республики Беларусь РУП «Белпочта» сообщает, что в связи с выходными и праздничными днями в период с 27 апреля по 1 мая изменяются условия приема внутренних отправлений к экспресс-доставке почтовой корреспонденции (EMS).

В объектах почтовой связи г.Минска:

28, 29 апреля и 1 мая прием осуществляется до всех населенных пунктов страны;

30 апреля прием осуществляется только до городов Барановичи, Береза, Брест, Витебск, Полоцк, Орша, Гомель, Жлобин, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск.

В объектах почтовой связи областей:

28 апреля и 1 мая прием не осуществляется;

29 апреля прием осуществляется до всех населенных пунктов страны.

Возможность приема отправлений в объектах почтовой связи города Минска 27 апреля можно уточнить в месте отправки или в контакт-центре по телефону 154.

Возможность приема отправлений в объектах почтовой связи областей 27 и 30 апреля можно уточнить в месте отправки.

Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений EMS может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки.