25 апреля на республиканском субботнике президент Беларуси высаживал деревья на территории Национального парка «Припятский», а также общался с журналистами.

Он так сказал про предстоящие президентские выборы в этом году: «Мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал». Ранее он говорил, что для их переноса нет оснований.

Глава государства также сообщил, почему отложено послание президента: «Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание, и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире». По его словам, президентское послание он, возможно, совместит со своей предвыборной программой.

Александр Лукашенко заявил: «В новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию».