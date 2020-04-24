Шелби Бэйлен, жена защитника сборной Беларуси по хоккею Ника Бэйлена, сняла забавное видео и опубликовала его в Instagram. Во время пандемии коронавируса они живут в США в штате Флорида.

Самоизоляция, видимо, сильно надоела хоккеисту. На видео видно, как он прыгает по комнате в образе «обезьянособаки», пишет Euroradio.

«Что за… Я думаю, он сошёл с ума», — написала Шелби в комментарии к видео.

Нику Бэйлену 30 лет. Он — уроженец США. Играл за минское «Динамо», получил белорусский паспорт. Сейчас является игроком челябинского «Трактора».