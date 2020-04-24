Заместитель начальника Вилейского РОВД по ИРиКО Николай Мягков проинформировал, что в Вилейке девятимесячный ребенок выпал из окна второго этажа.

Из УЗ «Вилейская ЦРБ» около 13:00 23.04.20 в милицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение был доставлен с травмами малолетний ребенок 2019 г.р.

Правоохранители, в ходе выяснения обстоятельств произошедшего, установили, что жительница Вилейки, которая проживает по ул. Независимости, уложила спать своего 9-месячного ребенка в люльку от детской коляски, стоявшую на письменном столе вплотную приставленного к подоконнику окна в детской комнате. Женщина, чтобы проветрить комнату, приоткрыла окно. После она находилась в квартире, где в других комнатах занималась по хозяйству, помогала делать уроки старшему сыну.

Малолетний ребенок около 12:50 проснулся, выполз из люльки на стол, переместился на подоконник и выпал из открытого окна 2-го этажа на грунтовую поверхность газона. Он в результате падения получил телесные повреждения.

Состояние ребенка стабильное, угрозы для жизни нет.

Вилейским РОСК проводится проверка.