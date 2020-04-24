В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга.

Зарегистрировано 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Брестская область – 339, Витебская область – 1935, Гомельская область – 460, Гродненская область – 347, Минск – 4090, Минская область – 1206, Могилевская – 396. Всего проведено 130 тыс. 824 теста, сообщает Минздрав. Прирост 751 человек за сутки.

Как сообщили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.