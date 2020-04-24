С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 мая 2020 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 55 марок табачных изделий. Цены повысятся в диапазоне от 3 до 15 копеек.

В частности, подорожают 30 брендов, производимых табачной фабрикой «Неман», и 13 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», а также 12 брендов, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг».

Стоимость табачных изделий, производимых ООО «Интер Тобакко», а также импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», останется неизменной.

Кроме того, на рынке появятся новые марки сигарет.

Табачная фабрика «Неман» представит Pall Mall Nano Green (цена – 2,40 рубля), ООО «Табак-инвест» – Winston Compact Caster Plus (2,80), а ООО «Интер Тобакко» – Dove Gold Superslims, Dove Silver Slim и Dove Platinum Superslims (все – 1,30).