Как сообщили в Республиканском гидрометцентре, на предстоящих длинных выходных погода не порадует белорусов: атмосферные фронты с Балтийского моря принесут осадки и более прохладный воздух.

В субботу, 25 апреля, на большей части территории республики пройдут дожди, наиболее сильные — в дневные часы по югу страны. Также местами по югу не исключены грозы. Температура воздуха минимальная ночью +3…+9 градусов, максимальная днем +10…+16 градусов, по юго-востоку +17…+19 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2 градуса, в юго-восточных районах до +5 градусов, максимальная днем +7…+13 градусов.

В понедельник, 27 апреля, в отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 градуса, максимальная днем +8…+15 градусов, по юго-западу до +17 градусов.

Во вторник, 28 апреля, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5 градусов, при прояснениях до -3 градусов; максимальная днем от +11 градусов по северо-востоку до +21 градуса по юго-западу страны.