Никаких изменений во вступительной кампании в этом году не планируется, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время встречи с коллективом гимназии №10 Гродно, сообщает БЕЛТА.

«Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем взвешенное решение. Но сразу можно сказать, что выпускникам не нужно беспокоиться: никаких изменений по форме проведения вступительной кампании не будет. А как ее обезопасить, создать оптимальные условия — этот вопрос сейчас прорабатывается», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, на эту тему в интернете и СМИ появляется много вбросов. «Пишут: давайте поменяем форму вступительных испытаний, давайте вообще их отменим и по конкурсу аттестатов проведем и так далее. Наверное, это будет неправильно и создаст неравные условия», — отметил министр.