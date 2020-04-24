На въездах в Барановичи с 25 по 28 апреля дежурные экипажи ГАИ совместно с медработниками будут проверять состояние здоровья пассажиров автомобилей для выявления заболевших ОРИ, сообщает Барановичский горисполком.

«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, с 25 по 28 апреля 2020г. на въездах в город Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ совместно с медицинскими работниками для проверки состояния здоровья пассажиров с целью недопущения въезда заболевших ОРИ и предотвращения передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находится на самоизоляции», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале горисполкома.

Там отмечается, что на вокзалах города проведут усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов. Дополнительно на железнодорожных вокзалах будут выборочно измерять температуру прибывшим пассажирам.

В горисполкоме напомнили о призыве Минздрава — остаться дома на большие выходные.

«Необходимо воздержаться от посещения мест захоронений и других возможных мест с массовым пребыванием людей, отложить поездку к родственникам, проживающим в других регионах. По возможности, не пользоваться общественным транспортом, обязательно соблюдать рекомендованные меры профилактики. Просим проявлять сознательность и соблюдать меры безопасности. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.