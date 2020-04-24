Более чем в 70 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов из-за высокой степени пожароопасности. Полностью запрещено это делать в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Частично закрыты леса на Минщине и Могилевщине.

Как правило, ежегодно в стране напряженная обстановка складывается в одних и тех же регионах. Наиболее сложная ситуация – на юге страны.

По оперативным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки ликвидированы 19 лесных пожаров на общей площади 25,42 га, 4 торфяных пожара на общей площади 1,115 га и 71 пожар травы и кустарников на общей площади 144,053 га.

На недавней коллегии Министерства лесного хозяйства было озвучено то, чем располагают структуры ведомства для борьбы с природной стихией.

Создана сеть из 656 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых 594 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда. В лесхозах насчитывается 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря. Имеется 538 пожарных автомобилей, используются 357 бочек РЖТ (в сельском хозяйстве такие применяются, как правило, для внесения жидких органических удобрений) в агрегате с трактором МТЗ-82, более 1000 почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос, 349 лесопожарных модулей, 1849 мотопомп, 786 емкостей для воды, более 336 километров пожарных рукавов, 12,7 тыс. ранцевых опрыскивателей.

Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, руководитель ведомства Виталий Дрожжа на коллегии обратил внимание на необходимость закупки современных беспилотных летательных аппаратов. Один дрон можно использовать сразу в 3–4 лесхозах, особенно там, где часто случаются трансграничные пожары.