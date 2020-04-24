Коронавирус продолжает распространяться по миру, ученые проводят активную работу по поиску вакцины от COVID-19, а ряд стран уже заявил о готовности ослабления карантинных мер.

Количество зараженных COVID-19 в мире продолжает увеличиваться: по состоянию на 06:30 (по минскому времени) пятницы за весь период с начала пандемии инфицировано 2 708 470 человек, излечилось 738 257 пациентов, скончалось 190 788, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, передает Sputnik.

Первая десятка наиболее инфицированных стран выглядит так (зараженные/умершие):

США – 868 945 / 49 759

Испания – 213 024 / 22 157

Италия – 189 973/ 25 549

Франция – 159 460 / 21 856

Германия – 153 129/ 5 575

Великобритания –139 246 / 18 738

Турция – 101 790 / 2 491

Иран – 87 026 / 5 481

Китай – 83 884 / 4 632

Россия – 62 773 / 555

Беларусь — 8022 / 60

ВОЗ предупредила о кори

Организация распространила заявление, где предупредила, что из-за сбоев в работах служб вакцинации, связанных с пандемией COVID-19, возможны вспышки инфекционных заболеваний, в частности кори и полиомиелита. ВОЗ призвала страны в условиях вспышки коронавируса «защитить службы иммунизации», чтобы минимизировать вспышки болезней и гибель людей.

Испытания вакцины

Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, приступила в четверг к испытаниям препарата на добровольцах. Шансы на то, что новая вакцина окажется действенной, ученые оценивают примерно в 80%. Планируется, что к сентябрю будет произведен миллион доз препарата, несмотря на то, что его клинические испытания не завершены.

Накануне проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 одобрили в Германии. Планируется, что на первой стадии клинического испытания будут привиты 200 здоровых добровольцев от 18 до 55 лет, а вторая затронет даже тех, кто в группе риска.

БЦЖ и COVID-19

Применение противотуберкулезной вакцины БЦЖ не снижает вероятность заражения COVID-19, к такому выводу пришла группа ученых после математического анализа данных.

О вероятном влиянии БЦЖ на заболеваемость коронавирусом начали говорить еще в марте, однако ВОЗ рекомендовала не спешить с выводами и дождаться результатов исследований. При этом ученые призвали для получения окончательных ответов на эти вопросы дождаться результатов клинических испытаний.

Евросоюз и новый фонд

Лидеры стран-членов ЕС провели саммит по видеосвязи, посвященный борьбе с пандемией и ее последствиями. Было принято решение о создании специального фонда для оказания помощи европейским компаниям и наиболее пострадавшим странам.

Ожидается, что фонд появится в течение ближайших двух месяцев, в него первоначально будет направлено 540 миллиардов евро. В долгосрочной перспективе сумма может быть значительно больше. При этом европейским странам еще предстоит согласовать, как именно этот фонд будет формироваться.

Ранее в четверг главы государств и правительств стран ЕС одобрили «дорожную карту» экономического восстановления и пакет срочных мер по выходу из кризиса.

США и готовность к отмене карантинных мер

В США достаточное количество тест-систем, предназначенных для выявления нового коронавируса, чтобы обеспечить первую фазу плана отмены карантинных мер, об этом заявил представитель Минздрава страны Стивен Хан.

Для выделения финансовой помощи на борьбу с коронавирусом и его последствиями был одобрен пакет мер более чем на 480 миллиардов долларов.

Ранее президент Дональд Трамп объявил, что власти приступают к «открытию страны». Официальные планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 из 50 американских штатов.

В настоящее время на территории страны введен ряд карантинных мер, в частности, закрыты спортзалы, музеи, учебные заведения, рестораны принимают заказы только навынос. Работают аптеки и ограниченное количество магазинов.

Джонсон пообещал вернуться

Количество зараженных и умерших от коронавируса в Великобритании продолжает расти. Накануне министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сказал, что в настоящее время страна находится на пике эпидемии, и пока нет речи об ослаблении карантинных мер. Он пообещал, что вскоре тесты на коронавирус смогут пройти все люди, работа которых считается жизненно необходимой.

Также стало известно, что премьер-министр Борис Джонсон, ранее перенесший заболевание коронавирусом, планирует в понедельник выйти на работу, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением COVID-19 в стране.

Спад эпидемии в Испании

Как показывает статистика, в целом эпидемия в стране идет на спад. Власти Испании заявили, что возможно ослабление режима карантина с середины мая. С воскресенья детям младше 14 лет можно будет выходить гулять на улицу – ранее им было запрещено покидать дома.

Германия: придется долго жить с вирусом

Количество летальных случаев в стране относительно низкое по сравнению с другими странами — это связывают со своевременным введением системы массового тестирования. Власти постепенно ослабляют введенные ранее карантинные меры, однако в ряде федеральных земель планируют обязать носить маски при посещении магазинов.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия должна продемонстрировать «ум и осторожность» при борьбе с коронавирусом, поскольку сейчас наблюдается «не конечная фаза кризиса, а все еще начало».

«Нам придется жить с этим вирусом долгое время», — сказала Меркель.

При этом немецкая футбольная Бундеслига может стать первой в Европе крупной лигой, которая вернется на поле: накануне руководство обоих дивизионов предложило возобновить турниры с 9 мая.

Франция раздает маски

Власти страны пообещали жителям бесплатное получение защитных масок для их использования в общественных местах с 4 мая.

В настоящее время во Франции действует режим самоизоляции. Планируется, что он продлится до 11 мая, после чего, если позволит эпидситуация, некоторые из ограничений могут отменить.

Исследования и суды

Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к новому типу коронавируса. Предполагается, что исследование продлится полгода.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины посчитал нарушением прав граждан на свободу передвижения введенный властями запрет на выход из дома детям и старикам и дал правительству пять дней, чтобы отменить эту меру.