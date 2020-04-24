В условиях сегодняшнего кризиса государству важно сыграть стабилизирующую роль, в его интересах сохранить как можно больше бизнесов на плаву и дать им выиграть время, считают эксперты.

«Рестораны, гостиницы, туризм, сфера развлечений, транспортный сектор, – эти отрасли сегодня на острие, им приходится наиболее тяжело», – отметил на онлайн-конференции от Центра новых идей «Как бизнес сможет пережить пандемию?» эксперт Программы консультационной поддержки частного бизнеса ЕБРР Денис Шаврук.

Он добавил, что сегодня у многих бизнесов непростая ситуация, и ряд из них может и вовсе закрыться. Поэтому они сейчас принимают решения, что им делать в сложившейся ситуации. Кто-то даже полностью меняет бизнес-модель, начинает заниматься чем-то другим, понимая, что у того бизнеса, в котором они сейчас, перспектив нет.

«Но есть компании более устойчивые, которые пережили не один кризис, у них больше выручка, у них более устойчивая бизнес-модель, они лучше управляют рисками», – продолжил эксперт.

Но, отметил Денис Шаврук, даже у них есть негативные моменты. Например, у кого-то прекращаются поставки от традиционных поставщиков, уходят традиционные покупатели. И им нужно также менять какие-то подходы, менять продуктовую линейку, структуру себестоимости и т.д., считает представитель ЕБРР.

«То есть они сталкиваются с такими достаточно серьезными вызовами, но эти вызовы бизнес не убивают, они его ослабляют», – обратил внимание эксперт.

Как адаптироваться

«Конечно, хорошо, когда у бизнеса есть подушка безопасности, подушка ликвидности, когда бизнес готов к кризису, в том числе, финансово. Когда есть какие-то кредитные линии, которыми можно воспользоваться в критической ситуации», — заметил эксперт, рассуждая о том, как бизнесу адаптироваться к сложившемся условиям.

Эксперт признал, что это запоздавший совет, однако, он отметил, что приближение кризиса можно было предвидеть: ведь Беларусь – не первая страна, которая в него вступила, и время подготовиться было.

«И подушку безопасности в таких ситуациях стоит накапливать и по возможности увеличивать, – сказал он. – Для тех же компаний, которые попали в самую сложную ситуацию, выход заключается в том, чтобы менять бизнес-модель».

Чем рискует государство, когда не поддерживает бизнес?

Что касается государственной поддержки бизнесу в период пандемии, Денис Шаврук заметил, что в Беларуси государство в первую очередь всегда смотрит на то, чтобы поддержать госсектор и именно там сохранить рабочие места.

«В то же время бизнес у нас рассматривался всегда как люди, которые зарабатывают деньги, люди, у которых есть деньги, и им не нужно помогать», – рассказал эксперт ЕБРР.

Однако, подчеркнул Денис Шаврук, не следует забывать, что в этом секторе высокая занятость, и если не спасти, допустим, одну компанию, завтра ее собственник не пойдет в кафе или его дети в компьютерный кружок, или не заплатит за услуги еще каких-то малых или средних бизнесов. Следовательно, эта ситуация с потерей бизнеса, с потерей источника дохода, работы, будет распространяться, как и вирус, в геометрической прогрессии. И чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее потом будет этот процесс остановить.

«И в эти моменты государство должно не просто помогать, а должно агрессивно помогать, всем, чем может», – уверен эксперт.

В качестве наглядного примера помощи он привел США, где очень быстро запустились программы поддержки экономики и бизнеса.

«Государство должно сегодня сыграть стабилизирующую роль, и в его интересах сохранить как можно больше бизнесов на плаву и дать им выиграть время, которое поможет принять решение, как дальше им самим выживать, выплывать», – считает Шаврук.

Эксперт уверен, что с точки зрения экономики поддержка бизнеса дает мультипликационный эффект.

«Если поддержать компанию, в которой работает 30 человек, автоматически поддерживается и 120 человек», – резюмировал представитель ЕБРР.