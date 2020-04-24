Нынешней весной лесохозяйственные учреждения Беларуси заготовили 11182,5 т березового сока.

Самые высокие показатели в этом деле показали лесхозы Брестской области, где было собрано 4274 т напитка.

В этом году из-за погодных условий сезон стартовал на несколько недель раньше обычного. Некоторые хозяйства приступили к заготовке уже в начале марта.

Белорусы купили у лесхозов примерно каждый 4-й литр напитка (2674,4 т). Почти 8 тыс. т березового сока было поставлено на перерабатывающие предприятия республики. Крупнейшим потребителем в нынешнем году стал Минский завод безалкогольных напитков, который приобрел около 1340 т сока.

Белорусский «березовик» в 2020 году реализовывался и на экспорт, за границу ушло более 516 т.

Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, заявки потребителей были удовлетворены в полном объеме.