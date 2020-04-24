Соседние страны продлили запрет на въезд в связи с пандемией.

В связи с продолжением пандемии COVID-19, соседи Беларуси Украина и Литва продолжили свои карантинные меры, включая запрет на въезд иностранцев (за исключением водителей грузовиков, дипломатов и некоторых других категорий граждан). Вот информация с сайтов государственных органов этих стран.

Россия закрыла свои границы на период с 18 марта по 30 апреля, запрет может быть продлен.

Польша — до 3 мая.

Украинская граница закрыта с 17 марта по 11 мая.

Иностранцы также не смогут въехать в Литву как минимум до 11 мая.

В Латвию — до 12 мая.

Из-за карантина дипломатические представительства Польши, Литвы (а также визовых центров этих стран) и Латвии прекратили прием документов на визу. Литовские визовые центры в Минске и Гродно принимают документы от водителей, которые занимаются грузоперевозками.

Беларусь не закрыла своих границ, но те, кто въезжает в страну, обязаны оставаться в изоляции в течение двух недель.