В Японии медицинские маски шьют из льняной ткани, изготовленной в Орше. Об этом «Минск-Новости» сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

В Токио недавно появился магазин с белорусскими льняными изделиями, а ткани производства Оршанского льнокомбината стали использовать для пошива медицинских масок. К слову, в Стране восходящего солнца изделия из белорусского сырья пользуются популярностью.

Представитель компании NBR, которая занимается импортом белорусских тканей изо льна, Сего Фурусава рассказал, что японцы хорошо отзываются об изделиях на основе льна и считают, что это лучшая ткань для одежды.

Удобство льняных масок заключается в том, что их просто стирать, они приятны для кожи и более гигиеничны по сравнению с подобными изделиями.