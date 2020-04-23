Инцидент произошел днем 20 апреля в Микрорайоне Шведская Горка. Девочка проезжала недалеко от «Лодочной станиции», в этот момент услышала лай собаки, попыталась уехать, но тщетно, сообщает «ЧП Гомель«.

Собака укусила девочку за ногу. Как выяснилось, собаки принадлежат этой самой лодочной станции — закрытому гаражному кооперативу. Они не привязаны и без намордников, а в заборе огромные дыры через которые животные и выбираются. Это уже не первый случай нападения собак в этом месте.

Комментарий представителя движения ВелоГомель Дмитрия Трусова смотрите в сюжете:

К слову, за нарушение правил содержания собак повлекшее причинение вреда здоровью людей предусмотрена административная ответственность.