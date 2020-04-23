МАРТ установил тарифы на транспортировку нефти по маршруту Адамова Застава – Мозырь – ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

Сделано это постановлением министерства от 14 апреля 2020 года № 29. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

В соответствии с постановлением, на указанном направлении тариф в национальной валюте за 1 тонну нетто без НДС установлен в размере 8,58 белорусского рубля, а тариф при осуществлении расчетов в иностранной валюте – в размере 3,56 евро.

Напомним, 28 февраля 2020 года стало известно о том, что в Польше подготовят к реверсу нефтепровод «Дружба».

В частности, польский оператор нефтепровода PERN сообщал, что обеспечит техническую возможность транспортировки «черного золота» на восточном его участке в обратную сторону, из Плоцка в Адамово. Уже начат поиск подрядчика данного проекта.

К слову, 23 февраля 2020 года МАРТ установил тарифы на услуги по транспортировке нефти в Мозырь из Украины.