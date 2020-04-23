23 апреля главы двух стран-соседей Александр Лукашенко и Гитанас Науседа обсудили ряд насущных вопросов двухстороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено экономике. Президент Литовской Республики поднял вопрос об увеличении транзита грузов через Клайпедский порт.

Подробно была обсуждена тема диверсификации поставок энергоресурсов – нефти и газа. Собеседники договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности.

Также президенты говорили о взаимодействии двух стран в сфере ядерной безопасности, о перспективах инициативы «Восточное партнерство», о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.