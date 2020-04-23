В министерстве образования Беларуси называют открытие школ оправданным шагом, отмечают увеличение школьников на очных занятиях в учебных учреждениях, и утверждают: педагоги не должны проводить уроки в классах, а потом вести онлайн-обучение для отсутствующих.

«Педагоги не должны вести уроки дистанционно. У нас организован учебный процесс в школах, где они дают детям материал. После уроков отсутствующим может быть выдано лишь домашнее задание», — заявила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

Представитель Минобра обратила внимание на то, что отсутствующие на занятиях дети могут получить необходимые консультации от педагогов по необходимости лично, по электронной почте, либо обратившись в учреждение образование в шестой учебный день — субботу. Однако вести полноценные онлайн-уроки, тем не менее, педагоги не обязаны.

Она пояснила: в ведомстве ежедневно мониторят ситуацию по учреждениям образования в республике, и отмечают увеличение количества детей в классах по сравнению с первым днем четвертой четверти. В понедельник, 20 апреля, было объявлено, что в школы вышли 30-40% учеников. В мае в Минобре ожидают еще большего количества учащихся в школах.

«В школах соблюдаются все рекомендации по защите от вирусов», — заверила специалист Минобра.

Речь идет об антисептических средства, доступных ученикам, обработках помещений, где проходят уроки, коридоров, и столовой, мерам дистанцирования учеников.

В целом в министерстве считают открытие школ после длительных весенних каникул совершенно оправданным шагом.

«Конечно же, он оправдан. Дети ведь все равно дома не сидят все время. А в школе они, может, находятся еще в большей безопасности», — отметила пресс-секретарь.

Вопрос в том, каким образом будут аттестовываться те, кто принимает решение до конца учебного года оставаться дома, пока окончательно не решен. «Он сейчас прорабатывается», — пояснила Высоцкая.

Планируют в Минобре и проведение выпускных экзаменов и выпускных вечеров, а также вступительной кампании в традиционные сроки. Однако там не исключают, что при изменении обстоятельств данное решение может быть пересмотрено.