В Минске во Дворце Независимости Беларуси проходит совещание, посвященное обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой пандемии коронавируса.

«Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые

сегодня остро встают перед нами», – сказал Александр Лукашенко перед

высшим руководством страны. Среди присутствующих – руководители

областей, помощники президента.

Глава государства заявил, что Беларусь прислушивается к рекомендациям

ВОЗ: «Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия,

которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью. Меры, которые

предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них

отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего

опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось».

Президент отметил, что в этих условиях надо удержаться и не свалиться по

основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило.

«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%.

Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому

настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть,» –

обратился он прежде всего к правительству.