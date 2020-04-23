В Минске во Дворце Независимости Беларуси проходит совещание, посвященное обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой пандемии коронавируса.
«Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые
сегодня остро встают перед нами», – сказал Александр Лукашенко перед
высшим руководством страны. Среди присутствующих – руководители
областей, помощники президента.
Глава государства заявил, что Беларусь прислушивается к рекомендациям
ВОЗ: «Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия,
которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью. Меры, которые
предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них
отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего
опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось».
Президент отметил, что в этих условиях надо удержаться и не свалиться по
основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило.
«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%.
Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому
настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть,» –
обратился он прежде всего к правительству.