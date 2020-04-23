23 апреля президент Беларуси провел совещание о первоочередных мерах по

обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации.

На совещании было отмечено, что в отрасли здравоохранения работает почти 310 тыс.

человек, общий коечный фонд составляет около 100 тыс. коек. В круглосуточном режиме работают лаборатории по выявлению инфекций, в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25 дней. Более того, в стране налажено их производство, они неплохого качества.

Александр Лукашенко убежден, что страна справится с проблемой коронавируса. Но систему здравоохранения надо укреплять – это один из уроков теперешней ситуации.

Глава государства также потребовал не допускать перегибов и не устраивать панику в

обществе, борясь с распространением инфекции: «Мы даже дошли до того, что напугали людей: что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, – это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут».

«Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже

переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, – заявил

президент. – В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все

государственные служащие, я уже не говорю о системе здравоохранения. Поэтому наряду с членами правительства, председателями облисполкомов я пригласил сюда и уполномоченных по регионам и помощников президента. Я хочу, чтобы полностью владели ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения».