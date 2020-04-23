25 апреля состоится республиканский субботник. По этому поводу свое заявление сделал исполком АП «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

Ссылаясь на то, что мероприятие запланировано в разгар эпидемии коронавируса, заявители осуждают решение властей о его проведении. Они напоминают, что субботник – дело добровольное, и призывают рабочих сказать решительное «нет» удержанию из их зарплаты денег на счет субботника, ставшему повсеместной практикой.

Исполком АП «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» сделал также еще одно заявление, в котором говорится:

«В канун Международного дня солидарности трудящихся 1 Мая мы отмечаем, что впервые за многие десятки лет в связи с пандемией коронавируса люди труда во всем мире не выйдут на улицы и площади, чтобы отпраздновать свой праздник. Не смогут это сделать и члены независимых профсоюзов Беларуси.»

«Мы с тревогой отмечаем нарастание экономических проблем, вызванных эпидемией, и требуем от властей принятия программы неотложных действий по сохранению рабочих мест, поддержке трудящихся и безработных. Необходимо в кратчайшие сроки принять решение о внесении изменений в систему социальной защиты, переключить ее на поддержку тех, кто остается без источников существования. Наше требование – повышение пособия по безработице до величины минимального потребительского бюджета – 480 рублей», – провозглашается в нем.

Заявители также утверждают, что следует безотлагательно принять решения по поддержке малого и среднего бизнеса, внесения изменений в нормативные акты, законы, указы и декреты президента с целью обеспечения гибкости функционирования сферы трудовых отношений и мобильности рынка труда.

«Наш первомайский призыв к рабочим страны – объединить усилия для защиты своих прав», – подчеркивают профсоюзные лидеры.