Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19,ближневосточный респираторный синдром (MERS), холера, чума, геморрагическая лихорадка Эбола – перечень инфекций, за работу в условиях, связанных с которыми, медицинскому персоналу установлена ежемесячная надбавка.

Это определено постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 апреля 2020 года № 40.

Работникам здравоохранения бюджетных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями, надбавка будет начисляться с 1 апреля.