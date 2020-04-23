23 апреля на совещании у президента премьер-министр страны Сергей Румас привел пример сбалансированности внешней торговли: положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило 425 млн долларов США.

По словам руководителя правительства, темп роста ВВП в первом квартале составил 99,7%, это ниже на один процентный пункт квартального прогноза, но выше всех оценок – и внешних, и внутренних.

Положительный вклад в формирование ВВП внесли строительная отрасль (106,3%), в том числе плюс по строительству жилья составил 10%, сельское хозяйство (104,5%), информатизация и связь (107,4%). Премьер-министр отметил также динамику работы отраслей промышленности на местном сырье, металлургии, деревообработки, фармацевтики, есть плюс по производству цемента (110%), керамической плитки (102%). С апреля месяца наметился прирост в нефтяной отрасли.

Обратив внимание, что реальные доходы населения за первый квартал выросли на 7,1%, президент сделал замечание: «Это хороший рост. Дай бог, по году это сохранить».

Правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса. Внесенный на рассмотрение президента пакет мер их поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов.

«Это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые правительство непосредственно отвечает. Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики – их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся – или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на

себя эти вопросы», – сказал Александр Лукашенко.