Президент США Дональд Трамп подписал вечером в среду исполнительный указ, ограничивающий выдачу новых видов на жительство в США. Как выяснилось, новый временный запрет затронет очень небольшое число соискателей так называемых грин-карт.

О своей очередной политической инициативе президент Трамп объявил еще вечером в понедельник, сообщив в своем «Твиттере» о намерении «временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты’, сообщает ВВС.

Главной причиной введения новых запретительных мер президент назвал заботу о сохранении «рабочих мест для наших великих американских граждан» на фоне пандемии коронавируса.

Уже на следующий день Дональд Трамп пояснил, что оформление видов на жительство в США будет приостановлено на 60 дней. В дальнейшем, по словам президента, этот запрет может быть продлен — «в зависимости от состояния экономики».

Чиновники в Белом доме, впрочем, поспешили уточнить, что детали президентского указа еще только разрабатываются, и окончательные формулировки станут известны только после подписания документа.

Все эти объяснения, впрочем, не смогли успокоить иностранных граждан, ожидающих получения американских документов.

Что в итоге запретил Трамп?

«Я только что подписал исполнительный указ, временно приостанавливающий иммиграцию в Соединенные Штаты, — объявил президент в ходе ежедневного брифинга в Белом доме. – Это решение гарантирует, что безработные американцы, представляющие все слои населения, будут первыми в очереди на получение рабочих мест, когда наша экономика вновь откроется».

Вскоре после этого текст президентского указа был опубликован на официальном сайте Белого дома. Как следует из документа, новый запрет коснется только иностранцев, еще не обратившихся за иммиграционными документами в США и сейчас находящихся за границей. Ограничения для всех остальных оказались минимальными.

Так, например, запрет не распространяется на иностранцев, уже имеющих на руках иммиграционные визы в США, обладателей действующих грин-карт или граждан других государств, находящихся в Соединенных Штатах, и, в соответствии с законом, собирающихся законно получить вид на жительство в стране.

Исключения также сделаны для медиков, включая врачей и медсестер, которые «принимают участие в борьбе с Covid-19», иностранных супругов и детей граждан США, военнослужащих американских вооруженных сил, детей, которых могут усыновить граждане США, а также обладателей так называемых инвестиционных виз. Для получения подобного документа иностранец должен вложить в американскую экономику от 500 тысяч долларов до 1 миллиона и в течении двух лет создать не менее 10 рабочих мест.

Кроме того, новые ограничения не распространяются на иностранцев, переезд которых в США отвечает интересам американских правоохранительных органов или интересам национальной безопасности, а также соискателей особых виз, предназначенных для граждан Ирака и Афганистана, оказывавших помощь американским войскам.

Как особо уточнил президент Трамп в ходе брифинга, запрет также не будет распространяться на сезонных сельскохозяйственых рабочих, временно приезжающих в США по рабочим визам для участия в сборе урожая.