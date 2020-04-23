23 апреля на большом совещании с высшим руководством страны, посвященном обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой пандемии коронавируса, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что экономике нужно уделять внимание прежде всего.

«У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей», – подчеркнул глава государства.

Он поставил задачу: «Правительству не стоит вмешиваться в деятельность

Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения. И главное – мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес, те же рестораны, чтобы они шли к людям, везли обеды на предприятия, не задирая цены.»

«Некоторые сидят, сложив руки, и чего-то ждут, что им кто-то что-то даст.

Никто никому ничего не даст, а если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять. Мы что, будем забирать сегодня у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет.» – резюмировал президент.

Однако он отметил, что всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике. Надо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги.