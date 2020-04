Всемирная организация здравоохранения призвала не рассчитывать на скорое завершение пандемии коронавируса. Об этом на брифинге 22 апреля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается в Twitter организации.

«Эпидемии в большинстве стран Западной Европы, по-видимому, стабилизировались или идут на спад. Но хотя цифры невелики, мы наблюдаем тревожные тенденции к росту [числа инфицированных] в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий», – отметил он.

При этом страны, которые пережили вспышки COVID-19 в самом начале пандемии, теперь сталкиваются со случаями повторных заражений, добавил Гебрейесус.

«Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго», – заключил глава ВОЗ.

