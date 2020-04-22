Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2557857 (+75699 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 22 апреля 2020 года. От болезни от COVID-19 уже умерли 177674 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 7204 человека, из которых 2826 приходятся на США, 430 — на Испанию, 534 – на Италию, 531- на Францию, 828 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1627609 (+25446) человек, из них 57253 (-102) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 695321 (+43151) человека.

В США за последние сутки выявлены 26262 новых случаев заражения коронавирусом, с COVID-19 скончались 2826 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 819175. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 82973 (+10584) человек, умерли 45343 человек.

В Испании подтверждены 204178 (+3968) случаев заражения и 21282 (+430) смертей. В Италии – соответственно 183957 (+2729) случаев заражения и 21282 (+534) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 158050 (+2667) и 148453 (+1388) случаев заражения, и 20796 (+531) и 5086 (+224) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 129044, 95591, 84802, 82788 (+30) и 52763 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 17337 (+828), 2259, 5297, 4632 и 456 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 6125 случаев, от COVID-19 умер 161 человек.

В Беларуси официально подтверждено 6723 случаев заражения коронавирусом и 55 смертей больных с COVID-19.