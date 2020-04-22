В БГУ разработан и выпускается компонент с антисептическим действием «Мирамил». Это порошкообразное соединение предназначено для изготовления антибактериальных средств личной гигиены, моющих и для обработки помещений, сообщили в пресс-службе университета.

Уже выпущена опытная партия продукта, на основе которого произведено отечественное антисептическое средство. В ближайшее время «Мирамил» пройдет регистрацию и станет доступен в сети белорусских аптек и специализированных магазинах.

Над созданием «Мирамила» работали сотрудники Республиканского центра проблем человека БГУ.

Кроме того, университет активно участвует в акциях по поддержке учреждений здравоохранения Беларуси. Так, «УНИТЕХПРОМ БГУ» закупил 150 защитных экранных масок для столичных больниц и поликлиник.