В Барановичах пьяный водитель разбил 7 машин

20 апреля 2020 года нетрезвый водитель в Барановичах разбил 7 машин, в том числе и свою.

В управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали, что данный дорожный инцидент произошел около 16:00 на улице Советской. Согласно предварительной информации, 35-летний мужчина ехал на легковом автомобиле «Субару» в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Рено» под управлением 26-летней горожанки, двигавшимся в попутном направлении.

Затем «Субару» врезалась в 5 припаркованных на стоянке машин. Легковые автомобили получили механические повреждения. К счастью, пострадавших нет. Водитель «Субару», как было установлено, был пьян.