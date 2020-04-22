Майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл по вызову о нарушении правил парковки автомобиля в агрогородок Гацук Слуцкого района для того, чтобы разобраться со спорившими между собой автолюбителями.

Его внимание привлекло скопление людей у подъезда одного из домов. Одни возбужденно что-то говорили, другие стояли с растерянным и испуганным видом. Дмитрий Николаевич, оставив автолюбителей, быстро подошел к гражданам и увидел, что на земле у подъезда лежит девочка, которая не подает признаков жизни. Милиционер, молниеносно оценив обстановку, понял, что она чем-то подавилась и не может дышать. Дорога была каждая секунда.

Милиционер поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы, которую, судя по всему, она ела по пути к дому. Девочка начала дышать, лицо порозовело. В скором времени ребенок пришел в себя.

Испуганные и удивленные одновременно граждане стали сбивчиво благодарить инспектора, однако Дмитрий Семибратов, сославшись на службу, вернулся к спорщикам у стоянки, чтобы закончить разбирательство.

О своем поступке майор умолчал, отметили в РОВД. Об нем стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, с благодарностью в адрес милиционера обратилась мама 11-летней девочки: «Прошу вас поблагодарить майора Семибратова Дмитрия Николаевича за спасение моей дочери 19 апреля. Спасибо ему большое, он хороший человек и достоин занимать эту должность. Дай Бог ему здоровья, успехов в его нелегкой работе. Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас. Таких добрых людей, как он, осталось мало. Спасибо ему, что не остался равнодушным».