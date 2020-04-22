В адрес российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека резко увеличилось количество заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств, в том числе кожных антисептиков.

С начала 2020 года в стране зарегистрировано 116 дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика.

В связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, поступающие в Роспотребнадзор документы для государственной регистрации дезинфицирующих средств рассматриваются в кратчайшие сроки.