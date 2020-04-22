22 апреля в 12.30 состоится пресс-конференция с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Беларусь по наиболее актуальным темам и вопросам о COVID-19.

К разговору должны присоединиться и представители Министерства внутренних дел. Среди участников: главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов; заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан; начальник управления информации и общественных связей – пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по интернету.